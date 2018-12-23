В УАЗ рассказали о своих новинках на следующий год

Ульяновский автомобильный завод на следующий год запланирован несколько новинок для россиян, о которых уже рассказали представители компании.

Как стало известно журналистам «Российской Газеты», в 2019 году россиян ожидает выход внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач, о которой портал «ТвоёАвто» писал ранее.

Кроме этого, автопроизводитель запланирован в следующем году выпуск специальных версий таких автомобилей как «Патриот», «Хантер» и «Буханка».

О сроках выхода последних информации сейчас нет, а вот Патриот с автоматической коробкой появится осенью.