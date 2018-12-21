Volkswagen Tiguan получил в России новые опции

Российский офис немецкой марки пересмотрел список оборудования для кроссовера Volkswagen Tiguan, который теперь получил новые опции и предлагается по новой цене.

Пересмотрены были комплектации, а также дополнительное оборудования, а сам автомобиль теперь позиционируется как модель 2019 года.

В исполнении Highline и Sportline кроссовер Volkswagen Tiguan теперь предлагается ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist, а за дополнительную плату он доступен для версий OffRoad, Comfortline и City.

Для все комплектации модели, за исключением Trendline, стал предлагаться помощник при движении по полосе — Lane Assist.

Модель и измененным списком опций уже предлагается для заказа. В базовом исполнении кроссовера будет система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, а в качестве опции автомобили могут быть оборудованы адаптивным круиз-контролем.

Стоимость начальных комплектаций варьируется от 1 399 000 до 1 549 000 рублей в зависимости от типа трансмиссии.