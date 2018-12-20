В салоне кроссовера Porsche Macan применили розовое золото

Известная компания Carlex Design решила сделать особый тюнинг для популярного кроссовера Porsche Macan, а для этого она не стала улучшать машину технически или делать специальный обвес.

Вместо этого специалисты Carlex Design перешили интерьер кроссовера и добавила в него золотые элементы.

Почти весь салон Porsche Macan от Carlex Design обшит кожей кремового цвета, на потолке применена черная алькантара, а она же присутствует на дверях и стойках.

А вот элементы на рулевом колесе, панели и центральной консоли выполнены из розового золота. Сколько стоит переделка интерьера Porsche Macan пока не сообщается.