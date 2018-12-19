Audi привезет в Россию бюджетную версию седана A6

Немецкий автопроизводитель намерен в Россию привезти новую более доступную комплектацию седана Audi A6.

Сейчас российские дилеры марки предлагают премиальный седан только с трехлитровым турбированным V6 мощностью 340 л.с.

В паре с этим двигателем работает 7-ступенчатый «робот» S tronic, а привод у седана полный.

Но в дальнейшем в РФ появится более простая версия с четырёхцилиндровым мотором и исключительно передним приводом. Когда новая комплектация появится на российском рынке не сообщается.

Сейчас новое поколение седана можно купить от 3,9 млн рублей. Уже в базовой комплектации новый А6 доступен со светодиодной оптикой, климат-контролем, круиз-контролем, электроприводом крышки багажника и современной мультимедийной системой.



В качестве опции для модели предлагается адаптивная пневмоподвеска, цифровая панель приборов, матричные фары и аудиосистема Bang & Olufsen. Еще на седан можно установить четырехзонный климат-контроль, подогрев задних сидений и пакет S line.