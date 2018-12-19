Volvo в 2019 году привезет в Россию две новые модели

Российские журналисты, ссылаясь на представителей шведской марки, уже сообщали, что в следующем году в нашу страну привезут две новые модели Volvo.

В 2019 году россиянам обещают привезти две новинки марки Volvo, среди которых будет новый V60 Cross Country и S60.

Внедорожный V60 Cross Country был представлен производителем в конце сентябре этого года, а на российский рынок он приедет в начале лета 2019 года.

Что касается нового седана, то его рассекретили в июне, при этом в России его продажи запланированы на август 2019 года.