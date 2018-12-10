Lada Granta вошла в ТОП-10 самых популярных поисковых запросов «Яндекса»

В этом году россияне чаще всего интересовались смартфонами, которые и оказались в ТОП-10 за исключением одного автомобиля, которым оказалась Lada Granta.

«Яндекс» составил ТОП-10 самых популярных поисковых запросов в России за 2018 год. Девять мест в десятке досталось смартфонам и только одну строчку занял автомобиль.

Lada Granta вошла в ТОП-10 популярных поисковых запросов «Яндекса», расположившись на седьмой строчке. Первое место среди самых популярных запросов у россиян оказалось за Huawei Honor 10, на второй строчке оказались новые модели Apple — iPhone XS и iPhone XR.

Далее в рейтинге оказались устройства Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5, Huawei Honor 9 Lite и Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Lite, Huawei Honor 8X и Samsung Galaxy A6, пишет «Астера».

Что касается семейства Lada Granta нового поколения, то эти автомобили по итогам ноября оказались самым востребованными среди моделей «АвтоВАЗа» и самыми продаваемым в России.