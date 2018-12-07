Polestar провели испытания гибридного купе Polestar 1

Бренд Polestar, который входит в состав Volvo и сейчас работает как отдельный производитель, показал как тестируется их первая модель Polestar 1.

Это гибридное купе, которое поступит в продажу в 2019 году по цене от 155 тысяч евро, что в пересчете почти 12 млн рублей.

Компания прототип Polestar 1 тестирует на полигоне Hällered Proving Ground, причем тесты проходят в скоростном режиме – 220 км/ч.



Напомним, купе Polestar 1 было представлено в прошлом году. В его основе лежит платформа от Volvo, но дизайн модели оригинальный.

Силовая установка спортивного купе состоит из двух электрических моторов на задней оси и 2,0-литрового турбомотора.

Суммарная отдача силовой установки составляет 600 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Сейчас Polestar занимается доводкой рулевого управления спортивного купе, а также заканчивает тестирование программного обеспечения контроля вектора тяги.