Бренд Polestar, который входит в состав Volvo и сейчас работает как отдельный производитель, показал как тестируется их первая модель Polestar 1.
Polestar провели испытания гибридного купе Polestar 1
07.12.2018 16:58
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Это гибридное купе, которое поступит в продажу в 2019 году по цене от 155 тысяч евро, что в пересчете почти 12 млн рублей.
Компания прототип Polestar 1 тестирует на полигоне Hällered Proving Ground, причем тесты проходят в скоростном режиме – 220 км/ч.
Напомним, купе Polestar 1 было представлено в прошлом году. В его основе лежит платформа от Volvo, но дизайн модели оригинальный.
Силовая установка спортивного купе состоит из двух электрических моторов на задней оси и 2,0-литрового турбомотора.
Суммарная отдача силовой установки составляет 600 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Сейчас Polestar занимается доводкой рулевого управления спортивного купе, а также заканчивает тестирование программного обеспечения контроля вектора тяги.
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