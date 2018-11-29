Компания Kia представила полностью новый кроссовер Kia Soul

В рамках автошоу в Лос-Анджелесе, компания KIA представила новое, третье по счету поколение кроссовера KIA Soul, который создан на новой платформе и получил увеличенные габариты.

Автомобиль по-прежнему имеет «квадратный» дизайн с яркими акцентами. В дизайне произошло немало изменений, но в целом кроссовер остался узнаваем. Создавали автомобиль на платформе К2, а такая платформа использовалась и для нового Kia Ceed.

Длина автомобиля выросла до 4 194 мм (+56 мм), а колесная база стала больше на 30 мм и составляет 2 600 мм. Ширина и высота все также составляют 1 801 и 1 600 мм. В интерьере автомобиля стилистика осталась прежней, а вот экран мультимедийной системы увеличили.

Блок климатической системы сместили ниже, материалы отделки применили более качественные, а еще производитель улучшил шумо- и виброизоляцию.

Объём багажного отделения увеличили до 651 литра, а багажная дверь стала шире, при этом погрузочная высота стала меньше. В списке оснащенности будет ряд систем безопасности и помощи водителю.

Для нового KIA Soul все также будет доступна спортивная версия GT-Line, а она будет отличаться колесными дисками размером 18 дюймов, сетчатой решеткой радиатора, а в салоне предлагается красная прострочка.

Еще для автомобиля предложат и внедорожную модификацию, отличаться которая будет пластиковым обвесом, рейлингами на крыше, а также отдельными круглыми противотуманными фарами.

Что касается дорожного просвета, то он не меняется в зависимости от версии и составит 170 мм. KIA Soul третьего поколения будет доступен на американском рынке с 1,6-литровым 204-сильным двигателем и 2,0-литровым 150-сильным мотором.

Последний будет работать с вариатором, а первый предложат с семискоростным DCT. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

Электрическая силовая установка в новом поколении также предусмотрена, причем кроссовер в этом исполнении будет предлагаться на рынке Европы.

Установка модели досталась от Kia Niro EV и Hyundai Kona Electric. За пределами США новый KIA Soul появится в следующем году.

