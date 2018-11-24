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Dongfeng Yueda Kia Motor отзывает в КНР более 68 тыс. авто из-за брака

Новости
24.11.2018 17:27
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На китайском рынке будет отозвано более 68 тысяч автомобилей.

Отзыв организован СП Dongfeng Yueda Kia Motor, в сообщении которого говорится, что машины отправят на сервис из-за выявленного дефекта в двигателях.

Отзывными стали модели КХ5, оснащенный 1,6-литровым двигателем, которые сошли с конвейера с 19 октября 2016 года по 30 октября текущего года.

В машинах есть дефектные компоненты, которые требуют замены.

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