Главный дизайнер Skoda рассказал про новые автомобили марки и про то, как они будут выглядеть.
Главный дизайнер Skoda рассказал о дизайне новых электромобилей Skoda
24.11.2018 17:36
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По словам Оливера Стефани главного дизайнера чешского автопроизводителя, все новые электрокары компании будут выполнены в новом фирменном дизайне. Первым такой дизайн примеряет хэтчбек Skoda Scala, который в модельном ряду заменит модель Rapid.
В дальнейшем его начнут применять на других машинах, среди которых будет электрический e-Citigo. Он появится в 2019 году, а в 2020 году будет показан еще один электрокар, созданный на платформе MEB концерна Volkswagen.
Как заявил Стефани, автомобили Skoda всегда ассоциировались с практичностью, комфортом и функциональностью, а с новым фирменным дизайном они станут выглядеть и более динамичными.
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