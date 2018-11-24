Российское подразделение шведской компании в октябре реализовало 713 автомобилей, а этот результат на 37,4% превышает прошлогодний, когда было продано 519 машин. С начала года производитель на рынке реализовал 5 926 авто, что на 16,6% больше.

Кроссовер Volvo XC60 стал бестселлером марки в октябре 2018 года с результатом 215 проданных штук, что на 34,4% больше. Еще один кроссовер — Volvo XC90 был реализован в количестве 192 ед.

В тройке самых востребованных моделей марки оказался Volvo XC40 с показателем 164 авто.

Также в России к октябре было продано 79 Volvo V90, 34 Volvo V40, 16 Volvo V60 и 10 Volvo S60, сообщает «АвтостатИнфо».