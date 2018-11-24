На тесты вывели европейскую версию кроссовера Lynk & Co 01

В то время как на китайском рынке новый кроссовер уже продается и даже производитель увеличивал объёмы производства, европейскую версию автомобиля только вывели на тестирование.

Тестовый прототип первого кроссовера марки Lynk & Co 01, созданной Geely и Volvo, заметили на дорогах Европы, причем прототип несет на себе толстый слой камуфляжной пленки.

Можно предположить, что кроссовер будет отличаться от версии для китайского рынка.

Пока подробностей об автомобиле, предназначенном для Европы не раскрывают. О Lynk & Co 01 для китайского рынка портал «ТвоёАвто» писал ранее.