Вьетнамский VinFast представил свой новый хэтчбек VinFast Fadil

На автосалоне в Париже дебютировали новый седан и кроссовер компании VinFast из Вьетнама . Вместе с этим дебютировала и сама марка, которая создавалась Фам Нят Выонгом, который является самым богатым человеком во Вьетнаме.

При этом теперь компания провела презентацию хэтчбека, который носит название VinFast Fadil, а по сути является перелицованным вариантом автомобиля Opel Karl Rocks.

VinFast абсолютно легально сделала клон этого хэтчбека в рамках договора, заключенного с General Motors.

Отличается VinFast Fadil от «оригинала» иной решеткой радиатора и эмблемами. В техническом плане автомобиль унифицировали с Chevrolet Spark.

Линейка двигателей будет представлена литровым 75-сильным двигателем и 1,4-литровым 98-сильным агрегатом.

Среди трансмиссий будет вариатор, а в списке базового оборудования предложат две подушки безопасности, парктроник, кондиционер и другое.

Новинка VinFast Fadil отправится в серию в начале 2019 года, а в продаже он появится по цене от 423 миллионов донгов или 18 тысяч долларов минимум.