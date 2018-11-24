На автосалоне в Париже дебютировали новый седан и кроссовер компании VinFast из Вьетнама. Вместе с этим дебютировала и сама марка, которая создавалась Фам Нят Выонгом, который является самым богатым человеком во Вьетнаме.
Вьетнамский VinFast представил свой новый хэтчбек VinFast Fadil
При этом теперь компания провела презентацию хэтчбека, который носит название VinFast Fadil, а по сути является перелицованным вариантом автомобиля Opel Karl Rocks.
VinFast абсолютно легально сделала клон этого хэтчбека в рамках договора, заключенного с General Motors.
Отличается VinFast Fadil от «оригинала» иной решеткой радиатора и эмблемами. В техническом плане автомобиль унифицировали с Chevrolet Spark.
Линейка двигателей будет представлена литровым 75-сильным двигателем и 1,4-литровым 98-сильным агрегатом.
Среди трансмиссий будет вариатор, а в списке базового оборудования предложат две подушки безопасности, парктроник, кондиционер и другое.
Новинка VinFast Fadil отправится в серию в начале 2019 года, а в продаже он появится по цене от 423 миллионов донгов или 18 тысяч долларов минимум.