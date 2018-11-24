Lamborghini готовит новый четырехместный спорткар

В компании Lamborghini намерены разработать новый четырёхместный спорткар, правда выйдет он еще не скоро.

Представители компании в общении с зарубежными журналистами рассказали о своих планах. Так, стало известно, что производитель выпустит четырехместный спорткар в 2025-2027 году.

При разработке такого автомобиля целью специалистов будет создание модели с ярким дизайном, а также эффективной аэродинамикой. Никаких других подробностей о новинке не сообщают.

Стоит отметить, что спорткар Espada стал последним в линейке компании, который являлся четырехместным спорткаром. Его выпуск был завершен в 1978 году.