Hyundai начала продажи кроссовера Hyundai Tucson 2019 для Китая

На китайском рынке стартовали продажи нового поколения кроссовера Hyundai Tucson, который относится к 2019 модельному году и имеет отличия от глобальной версии автомобиля.

Кроссовер для Китая имеет иную оптику, бамперы, решетку радиатора, которая стала больше, а также есть отличия и в салоне, где предлагается проработанная панель приборов, а также имеется «парящий» экран информационно-развлекательной системы.

Отличаются от глобального Hyundai Tucson и габариты. В частности, для китайского рынка кроссовер получил длину на 70 мм, а остальные размеры остались прежними.

Так, габариты автомобиля составили: 4 545/1 850/1 655 мм, расстояние между осями – 2 670 мм. Линейка двигателей представлена 1,6-литровым 177-сильным двигателем, в паре с которым работает семискоростной робот. Система привода предлагается на переднюю или обе оси.

Кроссовер Hyundai Tucson 2019 для Китая оценили в 156 тысяч юаней минимум, что в эквиваленте почти 1,5 млн рублей.

Самая дорогая комплектация получила ценник 240 тысяч юаней или 2,3 млн рублей.