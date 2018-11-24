Продажи коммерческих автомобилей на российском рынке в прошлом месяце снизились на 4,3% до 9405 проданных штук.

При этом в целом в странах Европы за отчетный период было продано 186 587 легких коммерческих авто, а этот показатель лучше прошлогоднего на 6,1%.

Лидерство в Европе оказалось за Францией, где продажи машин до 3,5 тонны составили 41 942 ед., что на 6,7% больше.

Второй результат показали объёмы продаж LCV в Великобритании, где популярность таких машин выросла на 14,1% до 28 494 штук. Третью строчку заняла Германия.

На этом рынке в октябре было продано 27 694 автомобиля, что на 15% больше. Четвертое и пятое место досталось Испании и Италии, где продажи составили 17 614 и 17 000 коммерческих авто.

Если в Испании продажи выросли на 2,8%, то в Италии наблюдается спад в 16,6%. Рынок LCV России в октябре остался на шестом месте в Европе.