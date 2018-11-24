Компания BMW показала седан BMW 3-Series с пакетом M Performance

Недавно представленная BMW 3-Series была пока показана только в традиционном варианте и с гибридной силовой установкой. Теперь зарубежные журналисты на своем youtube-канале демонстрируют заводской тюнинг седана.



Представленная модель создана на базе версии 320d, которую выкрасили в цвет «белые Альпы» и как можно заметить машина получила карбоновые элементы, включая задний диффузор и небольшой спойлер на крышке багажника.

В продаже пакет M Performance для BMW 3-Series появится весной следующего года. Его стоимость пока неизвестна.

