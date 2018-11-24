Забежному изданию BMW Blog удалось заснять новую «тройку» с пакетом M Performance.
Компания BMW показала седан BMW 3-Series с пакетом M Performance
24.11.2018 16:05
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Недавно представленная BMW 3-Series была пока показана только в традиционном варианте и с гибридной силовой установкой. Теперь зарубежные журналисты на своем youtube-канале демонстрируют заводской тюнинг седана.
Представленная модель создана на базе версии 320d, которую выкрасили в цвет «белые Альпы» и как можно заметить машина получила карбоновые элементы, включая задний диффузор и небольшой спойлер на крышке багажника.
В продаже пакет M Performance для BMW 3-Series появится весной следующего года. Его стоимость пока неизвестна.
Компания BMW представила гибридную версию седана BMW 3-Series
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