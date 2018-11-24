Продажи китайских автомобилей на рынке РФ выросли в октябре на 14%

Объёмы продаж китайских автомобилей в нашей стране растут наряду с ростом рынка в целом.

В октябре китайских автомобилей выросли на рынке РФ в октябре на 14% и составили 3 581 ед., а с начала года положительная динамика составила 15%, когда было продано 28 642 авто китайских брендов.

Чаще всего в октябре продавались автомобили марки Lifan, которая реализовала 1 450 своих авто, что на 20% меньше.

Второй результат показал бренд Chery, реализовавший на рынке 505 своих машин, что хуже на один процент.

В тройке самых востребованных китайских брендов оказался Geely с результатом 384 шт., что на 115% больше.

Четвертое и пятое место оказалось за Zotye и Haval – 366 и 358 проданных авто. Популярность автомобилей Zotye выросла на 259%, а Haval – на 117%.

Другие китайские компании реализовали в России менее 200 автомобилей.