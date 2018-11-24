McDonald’s представил автомобиль для линии McDrive

McDonald’s совместно с немецкой компанией разработал электрический хэтчбек для линии McDrive. Эта машина получила опции, которые будут полезны для любителей фастфуда.

Автомобиль создан в единственном экземпляре на базе электрическое Volkswagen e-Golf. Внешне машина не отличается от классической за исключением цвета кузова.

При этом в салоне e-Golf от McDonald’s установлены подстаканники с функцией охлаждения и специальный съёмный столик для соуса и картошки фри. В перчаточном ящике встроили подогрев для подержания температуры фастфуда из McDonald’s.

Для полного погружения в мир самой популярной сети быстрого питания в хэтчбеке предусмотрели специальную подсветку и звуковое сопровождение, которое имитирует звуки из ресторана.

В техническом плане Volkswagen e-Golf остался без изменений. В нем установлен электрический мотор мощностью 136 л.с. и блок аккумуляторов на 35,8 киловатт-часа. Запас хода данной модели составляет 300 км.

