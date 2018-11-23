Компания Tesla снижает цены в Китае из-за торговых войн

Tesla на фоне американо-китайской торговой войны решила снизить цены на свои автомобили.

Так, американская компании на китайском рынке на некоторые версии Model S и Model X снизила цены на 12-26%.

Теперь самая доступная версия Model S 75D стоит 782,9 тыс. юаней, что в пересчёте $113 тыс. Ранее эта комплектация предлагалась за $128 тыс.

Также существенно подешевел кроссовер Model X P100D. Его цена сразу упала на 25% до $171,7 тыс.

Седан Model 3, на который в Китае пока только принимают заказы предлагается от 540 тыс. до 595 тыс. юаней. Китайский рынок электрокаров самый быстрорастущий в мире и самый крупный.

Только в 2018 году за десять месяцев тут было продано 860 тыс. электрических автомобилей, а это на 76% больше чем в прошлом году.

В связи с этим Tesla уже купила участок под Шанхаем для строительства своего первого завода, на котором будут выпускать электрокары.