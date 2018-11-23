Audi отказалась от выпуска спортивной А1 S1 и четырехдверной TT

В немецкой компании отказались выпускать спортивную А1 S1 и четырехдверную TT, о чем рассказали представители компании.

Не так давно зарубежные журналисты сообщили, что производитель намерен расширить модельную линейку за счет выхода высокопроизводительной версии A1 S1.

Также сообщалось, что компания планирует выпустить и четырехдверный вариант купе ТТ. Как оказалось, ни одна, ни другая модели не появятся.

Представители компании рассказали, что действительно планировали выпуск таких автомобилей, однако их выпуск не является приоритетным, поэтому было принято решение отказаться от таких проектов.

Вместо этого Audi сосредоточится на реализации других проектов, в числе которых и электромобили.