Скидки «черной пятницы» на Geely Emgrand 7 продлятся до 2 декабря

Китайская компания Geely присоединилась к «Черной пятнице» и сейчас она предлагает специальные условия на приобретение седана Emgrand 7.

Спецпредложение будет доступно до 2 декабря, а в его рамках клиент может получить скидку до 150 тысяч рублей, если воспользуется программами Trade-in и Geely Finance.

За программу Trade-in компания Geely предоставляет скидку в размере 100 тысяч рублей, а еще 50 тысяч клиент получит, если оформит седан в кредит по программе Geely Finance.

Напомним, Geely Emgrand 7 предлагается по цене от 879 тыс. 990 рублей. Эта модель на российском рынке доступна с 1,8-литровым атмосферным мотором мощностью 133 л.с. Двигатель может работать с вариатором или механической коробкой передач.