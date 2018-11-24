АвтоВАЗ собрал первый Lada XRay с вариатором

С конвейерной линии B0 главного конвейера сошли первые модели высоких хэтчбеков с вариатором Jatco JF015E. Все автомобили выкрашены в светло-коричневый цвет «Пума».

В них установили 1,6-литровый бензиновый мотор HR16 мощностью 114 лошадиных сил. Внешне XRay с вариатором никак не отличается от других версий модели.

В продажу Lada XRay с японским вариатором Jatco JF015E поступит в следующем году. Цены на эту модификацию пока не называли, но предположительно она будет на 50 тыс. рублей дороже.