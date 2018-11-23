В Сети появились первые рендеры обновленного кроссовера Nissan Murano

Кроссовер Nissan Murano третьего поколения скоро получит обновление. Модель после рестайлинга заметили на тестировании, а шпионские фото стали основой для создания рендеров, которые подготовили в издании «Колеса.ру».

По предварительным данным, кроссовер после обновления получит измененную переднюю и заднюю часть, несущественные обновления в салоне, а также прежнюю моторную гамму.

Предполагается, что в списке доступного оборудования появятся новые системы и опции. О срока презентации обновленного Nissan Murano информации пока нет.

Сейчас в России актуальная версия автомобиля предлагается с двумя силовыми установками по цене от 2 550 000 рублей.