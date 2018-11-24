Компании SsangYong предрекли скорый уход с рынка России

Автопроизводитель SsangYong может скоро полностью покинуть российский рынок, так как новые автомобили марки уже давно не поставляются на российский рынок.

С весны этого года у дилеров закончились Actyon, а обновленная его версия так и не дебютировала на российском рынке.

Еще летом, как пишет «Авторевю», закончились запасы кроссоверов Tivoli и Tivoli XLV у дилеров в Москве, при этом в целом по России их может быть у дилеров не более десяти экземпляров.

Исходя из этого компании SsangYong предрекли скорый уход из России, так как автомобили бренда в Россию не привозят и не выпускают их на предприятии.

К тому же как сообщают журналисты, возобновлять поставки дистрибьютор Sollers не планирует.