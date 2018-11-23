Компания Peugeot для Китая выпустила удлиненный седан 508

Китайский автомобильный рынок отличается от других, ведь производители стараются угодить местному потребителю, а из-за этого им приходится выпускать модели, которые отличаются от глобальных.

В целом рынок КНР очень специфичный и самый большой в мире, поэтому тут параллельно продают модели разных поколений и еще на их базе выпускают новые модели, но уже при сотрудничестве с китайскими компаниями.

Так поступила и компания Peugeot, которая при участии Dongfeng создала удлинённую версию седана Peugeot 508.

Она будет предлагаться исключительно на китайском рынке. Отличить Peugeot 508L от стандартной модели можно по дверям, ведь они классические при том что в Peugeot 508 они безрамочные.

Моторная гамма и трансмиссия для удлиненного на 100 мм седана осталась без изменений.