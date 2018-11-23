Компания Perodua представила концепт хэтчбека X-Concept

Perodua провела презентацию своей новой модели, которая получила название X-Concept и представляет собой концепт легкого хэтчбека.

Длина автомобиля составляет 3,9 метра, а его дизайн выполнен в фирменной стилистике компании.

В салоне концепта применили дизайн, который возможно появится в будущих новинках производителя, которые выйдут через несколько лет. В серийной модели салон выполнят иначе.

В шоу-каре имеет прямоугольный штурвал, установлен 13-дюймовый iPad Pro, который выполняет роль информационно-развлекательной системы, а также предлагается проекционный дисплей.

О технических характеристиках хэтчбека производитель не рассказал. Серийная версия концепта должна появится через два-три года.