Perodua провела презентацию своей новой модели, которая получила название X-Concept и представляет собой концепт легкого хэтчбека.
Компания Perodua представила концепт хэтчбека X-Concept
23.11.2018 19:00
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Длина автомобиля составляет 3,9 метра, а его дизайн выполнен в фирменной стилистике компании.
В салоне концепта применили дизайн, который возможно появится в будущих новинках производителя, которые выйдут через несколько лет. В серийной модели салон выполнят иначе.
В шоу-каре имеет прямоугольный штурвал, установлен 13-дюймовый iPad Pro, который выполняет роль информационно-развлекательной системы, а также предлагается проекционный дисплей.
О технических характеристиках хэтчбека производитель не рассказал. Серийная версия концепта должна появится через два-три года.
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