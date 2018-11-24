Интерьер нового кроссовера Hyundai Palisade рассекречен до премьеры

Так, два дня назад в Сети было опубликовано официальное фото новинки, а позже появилось и видео с испытаний автомобиля. Уже сегодня фотошпионы раскрыли интерьер Hyundai Palisade, дебют которого состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Судя по опубликованным снимкам, в салоне модели наблюдается стилистика новых Mercedes-Benz. В интерьере производитель предложит приборную панель, которая визуально соединяется с сенсорным экраном мультимедийной системы.

Еще можно заметить, что не у кроссовера традиционного селектора КП, а вместо него предлагаются кнопки на передней панели. Для Hyundai Palisade предложат еще и несколько режимов движения, среди которых Eco, Sport и Snow.