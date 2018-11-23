Фургоны LADA Largus в октябре вошли в ТОП-3 на рынке LCV

Фургоны российской компании являются одними из самых востребованных на рынке коммерческих автомобилей. В октябре LADA Largus вошло в ТОП-3 рынка LCV, уступив только моделям GAZ Gazelle Next и Ford Transit.

Первые в прошлом месяце разошлись тиражом в количестве 2 472 штук, а объёмы продаж вторых составили 960 штук.

Что касается продаж LADA Largus, то россияне в октябре приобрели 856 фургонов и модель оказалась в тройке лидеров.

В целом рынок легких коммерческих автомобилей в октябре показал отрицательную динамику в 4,3% до 9 405 единиц.

При этом за период с начала года показатель составил 88 987 автомобилей, что на 4,7% больше.