В России могут запретить замену моторов на более мощные модификации

ГИБДД и ФГУП НАМИ выдвинули предложение, в котором говорится о запрете замены двигателя в автомобиле на более мощный.

Как пишет «Коммерсантъ», на территории РФ могут ввести запрет на самостоятельную установку более мощной силовой установки в автомобиль.

В частности, предлагается запретить установку двигателя, который на более 25% мощнее, чем штатный двигатель.

Созданная специально рабочая группа уже разработала рекомендации, предназначенные для испытательных лабораторий, в которых говорится о невозможности согласовывать такие изменения в конструкцию автомобиля.

То есть при желании, владелец например Нивы, не сможет установить двигатель, мощность которого будет больше 103 л.с., а в Газели – мощнее 186 л.с.

Впрочем, это не означает, что в автомобили вовсе нельзя устанавливать мощные моторы. Когда компания предлагает клиентам установку мощного двигателя, а вместе с тем и доработку тормозной системы, подвески, трансмиссий и других деталей, эти доработки разрешаются.

То есть обязательным условием при установке нового мощного мотора на машину, обязательно должна быть доработка и других важных элементов, на которые может повлиять увеличенная мощность силового агрегата.