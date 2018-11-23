Марка Chery представила свой новый суббренд Exeed

Первой моделью в линейке суббренда будет кроссовер, который в продаже появится в 2019 году в Китае.

В целом у китайской компании Chery есть немало суббрендов, но не все они являются успешными. Новый суббренд марки получил название Exeed, а позиционируется он как премиальный.

В качестве конкурентов называют бренд Wey от Great Wall, а также марку Lynk&Co, которая является совместным проектом Geely и Volvo.

Название для бренда было позаимствовано от названия концепта Exeed TX, а последний создавался на абсолютно новой платформе специально для реализации за пределами Китая.

Первым кроссовером нового бренда станет серийная версия Exeed TX, которая в Китае получил название TLX. В основе кроссовера располагается платформа M3X с независимой задней подвеской.

Моторная гамма будет представлена 1,6-литровым двигателем GDI, который работая в паре с семискоростным роботом выдаст 197 лошадиных сил мощности. Система привода будет только на переднюю ось.