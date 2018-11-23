Эксперты составили рейтинг ТОП-5 самых надежных АКПП

Автоматическая трансмиссия автомобиля является технически сложным элементом и порой она очень капризная и достает массу хлопот автовладельцу. При этом на рынке есть очень удачные коробки, среди которых Mercedes-Benz 722.4.

Как предает портал «ГазетаDAILY», эта четырехступенчатая автоматическая коробка передач была разработана еще в 1981 года и она могла работать с четырёх- и пятицилиндровыми моторами Mercedes-Benz.

При надлежащем обслуживании АКПП Mercedes-Benz 722.4 без ремонта могла проработать 400-500 тыс. км пробега.

Также в рейтинге надёжных коробок оказалась трансмиссия Toyota A340, разработанная в 1996 году. Ее ресурс составлял до 500 тыс. км пробега.

Третье место по надежности у ZF 5HP. Ее можно было встретить на премиальных моделях различных марок, и ее в основном использовали с 12 или 8 цилиндровыми моторами.

Эксперты еще надежными АКПП посчитали General Motors 5L40E и Toyota A750F.

Первую устанавливали на автомобили Cadillac и BMW, а вторую трансмиссию можно встретить на Land Cruser и Lexus LX.