Российский беспилотный автомобиль компании StarLine преодолел 2,5 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани.
Российский беспилотный автомобиль проехал из Санкт-Петербурга в Казань
23.11.2018 17:39
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Как сообщает пресс-служба компании StarLine, поездка длилась 10 дней и во время движения автопилот машины разгонялся до 80 км/ч.
В качестве донора для беспилотника НПО «СтарЛайн» решила использовать Skoda Superb. В этот автомобиль установили автопилот третьего уровня.
Он способен удерживать автомобиль в заданной полосе движения, а для этого камеры следят за разметкой и окружающей обстановкой.
Причем разработчики сейчас работают на тем, чтобы машина могла самостоятельно двигаться по заданному маршруту без наличия разметки на дороге, в условиях плохой видимости и при большом количестве помех.
Поездка на такое расстояние показала недостатки автопилота StarLine, к примеру система не успевала обрабатывать большое количество данных.
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