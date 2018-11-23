Российский беспилотный автомобиль проехал из Санкт-Петербурга в Казань

Российский беспилотный автомобиль компании StarLine преодолел 2,5 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани.

Как сообщает пресс-служба компании StarLine, поездка длилась 10 дней и во время движения автопилот машины разгонялся до 80 км/ч.

В качестве донора для беспилотника НПО «СтарЛайн» решила использовать Skoda Superb. В этот автомобиль установили автопилот третьего уровня.

Он способен удерживать автомобиль в заданной полосе движения, а для этого камеры следят за разметкой и окружающей обстановкой.

Причем разработчики сейчас работают на тем, чтобы машина могла самостоятельно двигаться по заданному маршруту без наличия разметки на дороге, в условиях плохой видимости и при большом количестве помех.

Поездка на такое расстояние показала недостатки автопилота StarLine, к примеру система не успевала обрабатывать большое количество данных.