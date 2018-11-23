Новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил в продажу

В продажу поступил новый пикап от Great Wall, правда компания пока принимает на него предзаказы, но модель уже скоро поступит в дилерские центры.

Новый пикап Wingle 7 в серийном исполнении был представлен в сентябре 2018 года. Сейчас его предлагают приобрести по цене от 95 800 до 117 800 юаней, что в пересчете составляет от 910 000 до 1 119 000 рублей.

На рынке модель будет конкурировать с Nissan Navara и стоит отметить, что китайский грузовик на 50% дешевле от японского пикапа.



В модельном ряду Great Wall еще есть пикапы Wingle 5 и Wingle, но флагманская модель значительно «богаче» них.

В ней более удобные кресла, новый руль и мультимедийная система с большим экраном. Внешне Wingle 7 отличается от младших моделей иными фонарями, более массивным передним бампером и крупной радиаторной решеткой.



Размеры Great Wall Wingle 7: длина — 5 095 мм, ширина — 1 800 мм, высота — 1 760 мм. Размер колесной базы 3 050 мм. Для сравнения новое поколение пикапа Nissan Navara имеет длину 5 395 мм и колесную базу 3 350 мм.

Под капотом Wingle 7 устанавливается 2,0-литровый дизельный мотор мощностью 143 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

В качестве опций для нового пикапа доступна система слежения за «мертвыми» зонами, камера кругового обзора и ассистент парковки.