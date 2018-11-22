Кроссовер Hyundai Creta в октябре стал лидером на рынке на Дальнего Востока

На Дальнем востоке в прошлом месяце лидером продаж стал кроссовер Hyundal Creta. Эта модель за отчетный период разошлась тиражом в количестве 152 ед.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре в Дальневосточном ФО было продано 1 637 новых автомобилей. В сравнении с октябрем 2017 года это больше на 45%.

Лидером рынка в октябре в ДФО стал кроссовер Hyundal Creta, продажи которого выросли в 2,5 раза.

Второе место в рейтинге занял УАЗ «Патриот». Свой выбор на отечественной модели остановил 91 житель региона (+41%).

Замыкает тройку лидеров Toyota Land Cruiser Prado – 89 ед. Аналитики отмечают, что спрос на эту модель в ДФО вырос в четыре раза. Также в регионе спросом пользуется Toyota RAV4 и Nissan Terrano. Их продажи составили 83 и 68 ед. соответственно.

При этом RAV4 показал падение продаж на 28%, а вот продажи Terrano выросли в 2,1 раза.

Как передает портал «ГазетаDAILY», во вторую «пятерку» рейтинга вошли: Toyota Land Cruiser (60 ед.; +18%), KIA Rio (52 ед.; рост в 2,9 раза), Nissan Qashqai (50 ед.; рост в 2,8 раза), Nissan X-Trail (49 ед.; +40%), Lexus LX (48 ед.; +17%).