В Сети появились первые фотографии нового поколения Range Rover Evoque

Зарубежный профилирующий сайт Autoweek опубликовал на своей станице «живые» фото нового поколения Range Rover Evoque.

Этот кроссовер внешне будет похож на модель Velar, при этом он сохранит свой купеобразный профиль.

В основе британского компактного кроссовера будет лежать модернизированная платформа D8. На ней уже создан кроссовер Jaguar E-Pace.



Под капотом нового поколения кроссовера будут устанавливаться моторы семейства Ingenium, а также гибридная силовая установка. Трансмиссия для премиального кроссовера будет только 9-ступенчатая автоматическая от ZF.