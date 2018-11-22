Зарубежный профилирующий сайт Autoweek опубликовал на своей станице «живые» фото нового поколения Range Rover Evoque.
В Сети появились первые фотографии нового поколения Range Rover Evoque
22.11.2018 23:03
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Этот кроссовер внешне будет похож на модель Velar, при этом он сохранит свой купеобразный профиль.
В основе британского компактного кроссовера будет лежать модернизированная платформа D8. На ней уже создан кроссовер Jaguar E-Pace.
Под капотом нового поколения кроссовера будут устанавливаться моторы семейства Ingenium, а также гибридная силовая установка. Трансмиссия для премиального кроссовера будет только 9-ступенчатая автоматическая от ZF.
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