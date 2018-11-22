Как отмечают специалисты, Renault Kaptur в октябре вошел в ТОП-3 лидеров столичных рынков SUV. В столице России в прошлом месяце было реализовано 10 500 новых кроссоверов, что на 24% лучше, чем в октябре 2017 года.

Чаще всего москвичи покупают кроссовер Hyundai Creta, который и стал лидером в Москве в своем сегменте с результатом 686 проданных штук, что на четыре процента хуже.

На втором месте располагается Renault Kaptur с ростом продаж в 2,7 раза до 629 единиц. Volkswagen Tiguan стал третьим с показателем 544 ед., что меньше на 1%. Четвертый и пятый результат у моделей Skoda Kodiaq (534 ед.; рост в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 ед.; +43%).

Что касается рынка Северной столицы, то там объёмы продаж кроссоверов и внедорожников составили 4,9 тыс. штук, что на 14% больше. Лидером в сегменте также является Hyundai Creta (410 ед.; -14%), а на второй строчке располагается Renault Kaptur (283 ед.; +39%).

В первую пятерку вошли следующие модели: Mitsubishi Outlander (266 ед.; +9%), Volkswagen Tiguan (250 ед.; +13%) и Renault Duster (230 ед.; -12%).