Новый кроссовер KIA Soul получил внедорожную версию Soul X-Line

KIA на автосалоне в Лос-Анджелесе представит новое поколение кроссовера Soul. Публике будет показана также модификация кроссовера с пакетом доработок для бездорожья — X-Line.

Известно, что KIA Soul X-Line будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором и 2,0-литровым атмосферным ДВС. Продажи этой версии начнутся в следующем году.

Также корейская компания на мотор-шоу привезет новое поколение электрического Soul и версию GT Line. По слухам в электрокаре будет установлен аккумулятор на 39 кВт•ч., а силовая установка будет позаимствована у KIA e-Niro.

Характеристики и внешность нового Soul не раскрывают, но судя по тизеру модель будет выполнена в стиле концепт-кара Trail’ster, который был впервые представлен в 2015 году.

Также на тизере можно заметить, что модель в целом будет полностью узнаваемой за счет своих «угловатых» форм кузова.