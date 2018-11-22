Более 35% автомобилей KIA в октябре проданы по программе KIA Finance

В компании KIA рассказали, сколько автомобилей в России продавались по программе кредитования в октябре.

Речь идет о программе KIA Finance, которой воспользовалось более 35% клиентов марки.

С начала года россияне приобрели более 60 тысяч автомобилей KIA в кредит. Доля кредитных авто составила 26%.

Чаще всего клиенты в кредит оформляют автомобиль KIA Rio, на который пришлось более 40% от общего числа сделок.

Между тем в целом бренд на российском рынке реализовал в октябре 21 002 автомобиля, что на 21% больше. С начала года продажи марки выросли на 24% и составили 188 492 ед.