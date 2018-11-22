В октябре автопром Санкт-Петербурга вырос на 12%

Российские заводы в Санкт-Петербурге в прошлом месяце выпустили в общей сложности 36,3 тысячи машин.

Таким образом, предприятия марок Toyota, Hyundai и Nissan на 11,7% увеличили свое производство в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За период январь-октябрь с этих автозаводов выпустили 307 900 машин. Прирост производства в сравнении с 2017 годом составил 8%.

Напомним, в Северной столице сейчас выпускается 9 моделей, три из которых марки Nissan, две Toyota и четыре производятся на заводе Hyundai.