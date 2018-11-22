В компании McLaren анонсировали презентацию открытой версии суперкара McLaren 720S Spider.
McLaren 8 декабря представит открытый суперкар McLaren 720S Spider
22.11.2018 19:09
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Официальный дебют новинки, анонс которого сопровождался тизером, состоится 8 декабря.
По предварительным данным, модификация McLaren 720S Spider технически будет идентична с двухдверным автомобилем, но в отличие от последнего получит жесткий складной верх.
Таким образом, в движение новинка будет приводится восьмицилиндровым двигателем, пару которому составит семискоростная роботизированная коробка передач.
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