McLaren 8 декабря представит открытый суперкар McLaren 720S Spider

Официальный дебют новинки, анонс которого сопровождался тизером, состоится 8 декабря.

По предварительным данным, модификация McLaren 720S Spider технически будет идентична с двухдверным автомобилем, но в отличие от последнего получит жесткий складной верх.

Таким образом, в движение новинка будет приводится восьмицилиндровым двигателем, пару которому составит семискоростная роботизированная коробка передач.