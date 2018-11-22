Новинка была представлена на автосалоне в Сан-Паулу в качестве концепта, правда о сроках появления серийной версии в компании умолчали.
Hyundai представила в Сан-Паулу электрический кроссовер Saga EV
22.11.2018 19:03
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Hyundai представила в Сан-Паулу электрический кроссовер с названием Saga EV. Силовая установка этого автомобиля была позаимствована от электрической версии Kona.
Мощность установки составляет 204 лошадиных сил, а аккумулятор в ней на 64 кВт-ч.
Для того, чтобы пополнить запас хода до 80% потребуется 54 минуты, а суммарный запас хода составляет 470 км. Разработкой дизайна прототипа занимались специалисты Hyundai North America.
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