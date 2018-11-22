Hyundai представила в Сан-Паулу электрический кроссовер Saga EV

Новинка была представлена на автосалоне в Сан-Паулу в качестве концепта, правда о сроках появления серийной версии в компании умолчали.

Hyundai представила в Сан-Паулу электрический кроссовер с названием Saga EV. Силовая установка этого автомобиля была позаимствована от электрической версии Kona.

Мощность установки составляет 204 лошадиных сил, а аккумулятор в ней на 64 кВт-ч.

Для того, чтобы пополнить запас хода до 80% потребуется 54 минуты, а суммарный запас хода составляет 470 км. Разработкой дизайна прототипа занимались специалисты Hyundai North America.