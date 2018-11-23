Chery возобновил в РФ продажи Chery Tiggo 3 после запрета Росстандарта

В России снова начали продавать кроссовер Chery Tiggo 3, который сейчас поставляется из Китая, но по новому железнодорожному маршруту.

Благодаря этому срок доставки автомобилей уменьшился с 60 до 20 дней, а первая партия автомобилей прибудет уже 10 декабря.

Китайский «паркетник» доступен для заказа в трех комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT. Базовая версия кроссовера оценивается от 859,9 тыс. рублей.

При этом дилерские центры пока не продают Tiggo 3, собранную на заводе АК «Дервейс», что связано с предписанием Росстандарта, так как в автомобиле во время краш-тестов были выявлены некоторые нарушения.

Стоит отметить, что в компании не стали повышать цены на импортируемый кроссовер.