В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

В МВД России предлагают отметить пошлину в размере двух тысяч рублей, которая назначена за выдачу автомобильных номеров.

Уведомление разместили на портале regulation.gov.ru, а отмена пошлины требуется в связи с вступлением в силу с августа 2019 года закона «О государственной регистрации транспортных средств».

Согласно закону ГИБДД перестанет выдавать сами номерные знаки, а заказывать их автомобилистам придется у официальных производителей.

Пошлина будет отменена, а предельные тарифы будут установлены ФАС. Что касается сочетаний букв и цифр, то они будут назначаться Госавтоинспекцией.

В дальнейшем, как сообщается, возможно будут организовывать аукционы, на которых будут предлагать «красивые» номера.