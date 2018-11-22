Копию спорткара Ford GT из золота продадут на аукционе

С молотка уйдет мини-копия Ford GT 2006 года, которая создавалась по заказу потомка Генри Форда и выполнена из 18-каратного золота двух цветов.

Коллекционная модель помимо того, что выполнена из золота, еще имеет моторный отсек, колеса, которые крутятся, багажник и даже открывающиеся двери.

Модель, копия которого выставлена на продажу, это Ford GT первого поколения, приуроченный 100-летнему юбилею Ford Motor Company.

Автомобиль имел внешность, напоминающую GT40. Под его капотом устанавливался 4,5-литровый двигатель с отдачей 558 л.с. при 678 Нм крутящего момента, который передавался на колеса 6-ступенчатой механической коробкой передач Ricardo.