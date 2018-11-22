Эксперт: о планах Tesla увеличить количество зарядных станций РФ

Илон Маск заявил, что намерен вдвое расширить число фирменных зарядных станций в странах, где продают электрокары Tesla.

В компании рассчитывают, что за счет увеличения числа зарядных станций, будет наблюдаться и рост популярности электромобилей.

Расширить сеть заправок планируется до конца 2019 года, причем в списке числятся и станции нового, третьего поколения, позволяющие зарядить машины существенно быстрее.

Еще в конце прошлого года стало известно, что и в России Tesla откроет сеть заправок Supercharger. Между тем журналисты «ПолитЭксперта» обратились к эксперту и попросили прокомментировать ситуацию с зарядными станциями Tesla в России.

В общении с корреспондентами издания директор послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Евгений Гришкевич рассказал, что если сеть зарядок будет развита, то это станет поводом для покупки электромобилей.

То есть это станет мерой для стимулирования спроса на электрокары, которые сейчас продаются небольшими объёмами.

Впрочем, в этом году наблюдается рост продаж автомобилей с электрическими установками, однако объёмы продаж по-прежнему не велики. Напомнил эксперт и о планах властей по эксплуатации электрокаров в России.

В частности, к 2020 году планируется, что на российских дорогах будет уже 25 тысяч электромобилей, а к 2025 году показатель должен составит 100 тысяч шт. или 5% автопарка.

Кроме этого, власти планируют и использование к 2020 году 50% общественного транспорта на электротяге.

По мнению эксперта, для увеличения спроса на подобные авто требуется создать ряд госпрограмм для стимулирования спроса, а при создании сети зарядных станции нужно обязательно учитывать границы РФ и протяженность дорог.