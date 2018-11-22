Глава транспортного комитета предложил запретить «ГАЗели»

На обсуждении новых поправок контроля процедуры технического осмотра ТР представитель фракции «Единая Россия» не очень лестно отозвался об автомобилях «Газель».

По его словам эти машины нужно запретить, так как они не безопасны. По словам Москвичева, там где ДТП в салоне машины отрывается по 8—10 сидений, а значит есть проблема с эксплуатацией и сертификацией.

В компании ГАЗ уже прокомментировали слова политика и их посчитали обобщенными. Скорее всего Москвичев под категорию «Газель» отнес все маршрутки.

Также автопроизводитель заявил, что все сидения в автомобилях они крепят к специальным усилителям, которые в свою очередь и интегрированы в силовую структуру машины. К тому же все модели марки проходят комплекс испытаний на безопасность.