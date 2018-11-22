В России сделают электрический спорткар в стиле Ford Mustang

Как стало известно, разработку нового спорткара, который получит электрическую силовую установку и будет выполнен в стиле Ford Mustang, заказала компания Aviar Motors.

Конструировать модель будет инжиниринговое бюро «КБ Архипов». По задумке спорткар Aviar R67 должен получить силовую установку мощностью 840 лошадиных сил.

Такую мощность должны обеспечить два электродвигателя. Также в спорткаре будет батарея на 100 кВт/ч, а запас хода составит около 500 км.

Новинкой станет двухместная модель, у которой будет композитный кузов, а основой будет силовой каркас из труб.

Кроме этого, полноприводный автомобиль оснастят адаптивной пневматической подвеской, панорамной крышей, а в салоне установят цифровую приборную панель и большой сенсорный дисплей.

В Нидерландах на этот спорткар уже открыли предзаказ, где он оценен а 440 евро минимум.