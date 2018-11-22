LADA вошла в ТОП-50 самых продаваемых на мировом рынке

В текущем году за девять месяцев было продано 286 тысяч новых машин марки Lada, прирост продаж в сравнении с прошлым годом составил 21%.

Такие продажи российскому автопроизводителю обеспечили 48-е место в ТОП-50 самых популярных марок в мире. Годом ранее Lada занимала 51-е место.

По данным аналитического агентства focus2move, российская марка обошла BAIC и MINI, у которых за отчетный период продано 257,8 тыс. и 266,5 тыс. автомобилей соответственно.

Также в рейтинге аналитики отметили, что марка Lada в 2018 году стала одной из самых успешных. По росту продаж отечественный автопроизводитель уступил только Geely и Mitsubishi.