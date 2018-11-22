В 2019 году в Россию привезут Skoda Karoq и новую Skoda Superb

Чешский автопроизводитель рассказал о новинках для российского рынка в 2019 году.

Компания планирует в 2019 году начать продажи минимум двух новинок, среди которых окажется и кроссовер Skoda Karoq.

Стоит отметить, что еще после презентации была информация, что этот кроссовер в России предлагать не будут, но российский офис сообщил, что новинка появится на рынке уже в четвертом квартале следующего года.

Также, модельный ряд пополнится обновленной версией модели Superb, которая будет представлена в мае, а продажи в России стартуют в третьем квартале 2019 года.

При этом в целом Skoda в 2019 году намерена представить еще один новый кроссовер, а также новую Octavia.